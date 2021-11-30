Неделя будет тяжелой: астрологи предупреждают несколько знаков, как не “наломать дров”

Каким бы отрицательным ни был астрологический прогноз, его можно изменить приложив немного усилий. Астрологи для этого и составляют гороскопы, чтобы люди были предупреждены о сложных периодах и старались максимально минимизировать потери.





На этой неделе сразу несколько знаков окажутся под ударом. Для кого-то ухудшится финансовое положение, кто-то станет предметом сплетен и репутация окажется под угрозой. Остальные разочаруются в новых друзьях. Кому следует быть настороже?

Тяжелая неделя будет у Раков, Водолеев, Дев и Скорпионов

Речь о неделе в период с 29 ноября по 5 декабря. Пик неприятностей придется на конец недели, так что еще есть время их предупредить.

Рак

Ракам нужно очень осторожно управлять деньгами. На этой неделе могут возникнуть серьезные проблемы с финансами, и даже одолжить их будет не у кого. Чтобы максимально мягко переждать этот период, откажитесь от любых авантюр, дорогих покупок, капиталовложений и всего того, что связано с расходами.

Водолей

Водолеям нужно с осторожностью относиться к окружающим. На этой неделе вы можете разочаровать в коллегах или близких людям. Чтобы избежать этого, старайтесь не рассказывать никому свои секреты, и не быть слишком откровенными, чтобы не случилось.

Дева

Запаситесь терпением. На этой неделе, несмотря на то, что у вас будет много дел и работы, вы будете заниматься бездействием. Это не из-за вашей лени, а потому, что вам банально не дадут выполнить все запланированное. Не нервничайте, отпустите ситуацию и просто подождите.

Скорпион

Вы станете объектом сплетен. К сожалению они будут сильно вас оскорблять. Не берите все слишком близко к сердцу, уже через несколько дней все обо всем забудут и будут искать новую жертву.