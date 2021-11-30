Вьюги и мороз: декабрь получится по-настоящему зимним

Вот и наступил первый месяц зимы. В прошлые годы украинцы видели снег уже ближе к Новому году и Рождеству. Почему-то в последнее время украинские зимы достаточно теплые и сухие. Снег если и выпадает то под конец зимы, да и держится он не долго. Однако в этом году все может получиться иначе.





Тем, кто очень любит белый покров, может подняться настроение уже через несколько дней. Дело в том, что синоптики прогнозируют снеговой декабрь, и начнутся снегопады уже в первой декаде месяца. Правда, будет сопровождаться все еще немалым морозом. Так к чему быть готовыми? Рассказываем.

Нескольким областям следует максимально утеплиться

Синоптики прогнозируют очень разную погоду для разных областей. В частности, половину Украины (Запад и часть Центра) покроет снегом. Температура воздуха должна опуститься до -12 градусов мороза. Холодно будет и днем, столбики термометров не поднимутся выше 1-2 градусов выше нуля. А вдобавок еще и пронизывающий ветер. Что касается второй части страны, то вместо снега там будет падать дождь. Речь о Юге и Востоке. Температура воздуха в этих областях будет держаться в плюсовых отметках.

Под таким прогнозом пройдет минимум половина месяца, что будет дальше пока что четких прогнозов нет, но ожидается, что особенно теплой эта зима точно не будет.

Раньше прогноз был другим

Загадывать слишком заранее нет смысла. Напомним, что недавно синоптики прогнозировали относительно теплый и сухой декабрь, и вот сейчас на страну надвигается циклон, который принесет погоду, что совсем не совпадает с этими прогнозами.

Конечно, климатологи могут примерно рассказать, каким будет тот или иной месяц, но максимально точный прогноз можно составить максимум на 2 недели, или на 1.