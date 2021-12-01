Експерт підрахував скільки треба відкладати, щоб на пенсію вийти мільйонером: все цілком реально

Як вважаєте, скільки людей мають звичку відкладати гроші? На жаль дуже мало. Чомусь існує думка, що робити накопичення можна лише при дуже хороших доходах, а от середньостатистична українська зарплата для цього не підходить. Думка помилкова і програшна.





Не важлива сума відкладень, важлива їхня регулярність. Навіть, якщо відкладати по 1-2% від зарплати можна за кілька років накопичити пристойні статки. А щоб у цьому не було сумнівів, фінансові експерти зробили нехитрі підрахунки, де чітко розписали скільки треба відкладати щомісяця, щоб до пенсії накопичити мільйон.

Найкраще скористатися депозитом

Найкращим буде результат, якщо ви скористаєтесь депозитом. Тобто накопичити мільйон буде простіше та швидше, якщо на відкладені кошти нараховуватимуться додаткові відсотки. Якщо ж зберігати заощадження вдома, то доведеться відкладати трішки більші суми, а ще враховувати можливу інфляцію.

Словом, якщо вас цікавить, як з допомогою невеликих відкладень назбирати мільйон, то от проста схема.

Обираєте банк де пропонують депозит під 9% річних. Таких пропозицій мало, але можна знайти, якщо регулярно моніторити актуальну інформацію. Отож, щоб за 35 років, назбирати мільйон гривень треба відкладати по 370 грн. щомісячно під 9% річних. Погодьтеся, дуже невелика сума і цілком підйомна для тих, хто отримує мінімальну чи середню зарплату .

Якщо процентна ставка буде 6%, то сума вкладень має бути більшою, а саме 740 гривень. Термін той самий — 35 років. До речі, таку ставку пропонує багато банків, наприклад ПриватБанк, має програму де пропонує відкладати кошти під 7% річних.

Якщо процентна ставка 3%, то сума вкладень зростає до 1,4 тисячі гривень.

Зазвичай низький відсоток встановлюють для недовготривалих договорів. А якщо особа планує накопичувати кошти мінімум 10-20 років, то ставка буде врази вищою. Як мінімум 6-7% це цілком реально.