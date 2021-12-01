Хуртовини і мороз: грудень вийде по-справжньому зимовим

Ось і наступив перший місяць зими. Минулими роками українці бачили сніг вже ближче до Нового року та Різдва. Чомусь останнім часом українські зими доволі теплі і сухі. Сніг якщо й випадає то під кінець зими та й тримається він не довго. Однак, цього року все може вийти інакше.





У тих хто дуже любить білий покрив може піднятися настрій вже через кілька днів. Річ у тім, що синоптики прогнозують дуже сніговий грудень, і розпочнуться снігопади вже в першій декаді місяця. Щоправда, супроводжуватиметься все ще й чималим морозом. То до чого бути готовими? Розповідаємо.

Кільком областям слід максимально утеплитись

Синоптики прогнозують дуже різну погоду для різних областей. Зокрема половину України (Захід та частина Центру) вкриє снігом. Температура повітря має опуститися до -12 і нижче градусів морозу. Холодно буде й вдень, стовпчики термометрів не піднімуться вище 1 — 2 градусів вище нуля. А на додачу ще й пронизливий вітер. Що ж до другої частини країни, то замість снігу там падатиме дощ. Мова про Південь і Схід. Температура повітря в цих областях триматиметься в плюсових відмітках.

Під таким прогнозом пройде мінімум половина місяця, що буде далі поки що чітких прогнозів немає, але очікується, що особливо теплою ця зима точно не буде.

Раніше прогноз був іншим

Загадувати надто наперед немає ніякого сенсу. Нагадаємо, що не так давно синоптики прогнозували відносно теплий та сухий грудень, і от зараз на країну насувається циклон, який принесе погоду, що зовсім не збігається з цими прогнозами. Звісно, ж кліматологи можуть приблизно розповісти, яким буде той чи інший місяць, але максимально точний прогноз можна скласти максимум на 2 тижні, або й на 1.