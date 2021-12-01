Чи потрібен антибіотик при ангіні: Комаровський розставив всі крапки над “і”

Взимку ми частіше хворіємо. Холод, сирість, сезонні віруси все це знижує імунітет і робить нас вразливими. Набагато частіше взимку хворіють й діти, які у дитячому садочку або школі постійно контактують з великою кількістю однолітків, та “діляться” різноманітними бактеріями.





Одним з популярних зимових захворювань є ангіна. І тут люди діляться на два табори. Одні відразу ж біжать до лікаря за рецептом і антибіотиками, інші впевнені, що чаю з малини і рясного пиття буде достатньо. То де правда? Лікар Комаровський детально пояснив, як правильно діяти при ангіні.

У більшості випадків антибіотик потрібен

Попри те, що Комаровський не великий прихильник антибіотиків, в даному випадку він не відхиляє той факт, щоб без них організм не впорається, а ще отримає серйозні ускладнення. Антибіотики потрібні, якщо ангіна викликана стрептококом, а це трапляється у 90% випадків. Рідше збудником виступає стафілокок.

Явна ознака того, що антибіотики потрібні, запальні процеси на мигдалинах. Вони червоніють, набрякають і покриваються білим нальотом або цяточками. Дорослим в такому випадку антибіотик можна колоти, дітям категорично ні. Для дітей передбачено різноманітні суспензії, або таблетки. Одним полосканням горла в даному випадку не обійтися, адже стрептококова інфекція здатна давати серйозні ускладнення.

Відтак, у багатьох внаслідок неправильного лікування ангіни, погіршується слух, з’являються інші проблеми, які потім можуть залишитися з нами на все життя.

Малиновий чай теж потрібен

Звісно ж, рясне пиття, чаї з малини все це невід’ємна частина будь-якого лікування. Організм має отримувати багато рідини, щоб з нею швидше виходили віруси, бактерії та токсини. Але одним лише чайком лікуватися можна далеко не завжди.