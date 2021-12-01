Тиждень буде важким: астрологи попереджають кількох знаків, як не “наламати дров”

Яким негативним не був би астрологічний прогноз, його можна змінити доклавши трохи зусиль. Астрологи для цього й складають гороскопи, щоб люди були попереджені про складні періоди і намагалися максимально мінімізувати втрати.





Цього тижня одразу кілька знаків опиняться під ударом. Для когось погіршиться фінансове становище, хтось стане предметом пліток і репутація опиниться під загрозою. Інші розчаруються у нових друзях. Кому варто бути насторожі?

Важкий тиждень буде у Раків, Водоліїв, Дів та Скорпіонів

Мова про тиждень в період з 29 листопада по 5 грудня. Пік негараздів припаде на кінець тижня, тож ще є час їх попередити.

Рак

Ракам треба дуже обережно керувати грішми. Цього тижня можуть виникнути серйозні проблеми з фінансами, і навіть позичити їх не буде в кого. Тож, щоб максимально м’яко перечекати цей період, відмовтеся від будь-яких авантюр, дорогих покупок, капіталовкладень і всього того, що пов’язано з витратами.

Водолій

Водоліям треба з обережністю ставитися до оточення. Цього тижня ви можете сильно розчаруватись у колегах чи близьких людям. Щоб уникнути цього, намагайтесь не розповідати нікому своїх секретів, і не бути надто відвертими, щоб не трапилося.

Діва

Запасіться терпінням. Цього тижня попри те, що у вас буде багато справ і роботи, ви займатиметесь бездіянням. Це не через вашу лінь, а через те, що вам банально не дадуть виконати все заплановане. Не нервуйте, відпустіть ситуацію і просто почекайте.

Скорпіон

Ви станете об’єктом пліток. На жаль вони сильно вас ображатимуть. Не беріть все надто близько до серця, вже через кілька днів всі про все забудуть і шукатимуть нову жертву.