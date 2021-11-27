В 60 на пенсію зарано: вимоги до майбутніх пенсіонерів шалено зростуть

Більшість людей, у віці 55+ працюють на роботі з впевненістю, що ще трішки і от довгоочікувана пенсія. Заслужений відпочинок, або ж як мінімум додаткових кілька тисяч гривень в місяць. Адже деякі активні особи продовжують працювати і після досягнення пенсійного віку.





Проте, вже у наступному році все зміниться. В силу вступлять нові вимоги стосовно робочого стажу, він зросте на один рік. І це ще не кінець. Стаж зростатиме на 1 рік кожного року, аж до 2028-го включно. А тепер лише уявіть скільки сотень тисяч українців не зможуть вийти на заслужений відпочинок в тому році у якому планували…

У 2022 на пенсію не вийде мінімум 30% українців

Всі ті, кому в наступному році виповниться 60 і вони мають необхідний стаж, а зараз це 28 років, не зможуть цього зробити, адже у 2022 році їм треба буде мати вже 29 років стажу. А у 2023 вже 30 років стажу, і знову особа не потрапляє в число пенсіонерів.

За словами експертів, більшість українців почне виходити на пенсію вже у 65 років. Є й інший вихід із ситуації, для тих хто категорично не хоче доробляти зайві роки. Цей 1 рік можна докупити. Докупити насправді можна й більше років, яких не вистачає для офіційного виходу на пенсію, але задоволення це не дешеве. Відтак, за середньостатистичними підрахунками, особа яка претендує на мінімальну пенсію, наприклад 2600 грн., повинна заплатити близько 25 000 за рік, котрого не вистачає.

Українці незадоволені новими правилами

Багатьох цей факт сильно обурив. У соціальних мережах люди не соромляться у висловлюваннях, та називають нововведення черговим способом держави, залізти у наш гаманець.