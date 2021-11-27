В 60 на пенсию рано: требования к будущим пенсионерам сильно возрастут

Большинство людей, в возрасте 55+ работают на работе с уверенностью, что еще немного и вот долгожданная пенсия. Заслуженный отдых, или как минимум дополнительных несколько тысяч гривен в месяц. Ведь некоторые активные лица продолжают работать и по достижении пенсионного возраста.





Однако, уже в следующем году все изменится. В силу вступят новые требования относительно рабочего стажа, он вырастет на один год. И это еще не конец. Стаж будет расти на год каждый год, вплоть до 2028-го включительно. А теперь только представьте, сколько сотен тысяч украинцев не смогут выйти на заслуженный отдых в том году, в котором планировали…

В 2022 году на пенсию не выйдет минимум 30% украинцев

Все те, кому в следующем году исполнится 60 и у них необходимый стаж, а сейчас это 28 лет, не смогут этого сделать, ведь в 2022 году им предстоит уже иметь 29 лет стажа. А в 2023 уже 30 лет стажа, и снова лицо не попадает в число пенсионеров.

По словам экспертов, большинство украинцев начнет выходить на пенсию уже в 65 лет. Есть и другой выход из ситуации, для тех, кто категорически не хочет дорабатывать лишние годы. Этот год можно докупить. Докупить на самом деле можно и больше лет, которых не хватает для официального ухода на пенсию, но удовольствие это не дешевое. Следовательно, по среднестатистическим подсчетам, лицо, претендующее на минимальную пенсию, например 2600 грн, должно заплатить около 25 000 за год, которого не хватает.

Украинцы недовольны новыми правилами

Многих этот факт сильно возмутил. В социальных сетях люди не стесняются в высказываниях и называют нововведение очередным способом государства, залезть в наш кошелек.