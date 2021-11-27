Ситуація в країні критична: в Мінсоцполітики заявили, що половина українців не отримає пенсійних виплат

В Україні пенсія доволі мізерна. Особливо якщо аналізувати мінімальну виплату, а це 1856 гривень. По суті, за ці кошти можна купити або їжу, або оплатити комуналку (і то може не вистачити). Українці навчилися виживати й з цим мізером, однак незабаром може не стати й його.





У Міністерстві соціальної політики повідомили, що Пенсійна реформа вступає в дію. Вже з наступного року, вимоги до стажу зростуть. Якщо зараз для виходу на пенсію треба мати 28 років стажу, то у 2022 — це вже 29 років. Потім 30, 31 і завершиться ріст у 2028 році на позначці 35 років. Звісно це “відсіє” частину українців, які претендують на пенсію у 60 років. У кращому випадку вони вийдуть на заслужений відпочинок у 63 або 65 років. У критичній ситуації ті, хто працевлаштований неофіційно. “Наздогнати” хоча б мінімальний стаж їм буде нереально.

Понад 50% українців не матимуть пенсії

Аналізуючи офіційну статистику, можна побачити дуже невтішні цифри. Понад 50% сучасної молоді, а саме вікова категорія 20-35 років, працюють неофіційно. Їм вже навряд чи вдасться напрацювати мінімальний стаж, а це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Звісно ж можна докупити ті роки, яких бракує, але суми шалені. Один рік обійдеться приблизно у 25 000 гривень (це станом на 2021 рік). Подібною опцією скористаються можливо ті, кому вже у наступному році виповниться 60, але через зміни вимог до стажу, їм не вистачатиме 1 року.

Можливо вдасться заробити пенсію іншим шляхом

Щоб через 20-30 років в Україні не трапився справжній колапс в Уряді вже думають про запровадження системи добровільних накопичень. Таким чином ті хто працює неофіційно або закордоном, зможуть самостійно накопичувати, та заробляти собі хоча б на мінімальні пенсійні виплати. Як все відбуватиметься, повідомлять приблизно у 2023 році.