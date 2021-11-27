У багатьох такі є: за яку гривневу купюру колекціонери платять 80 000 грн і більше?

Досі вважаєте, що колекціонери полюють лише на рідкісні і переважно стародавні монети? А от і ні. Вигідно продати можна й звичайнісіньку сучасну банкноту номіналом у одну, дві чи 100 гривень. Не потрібно мати ніяких скарбів, не потрібно знаходити золоті монети закопані десь у полях, все дуже просто.





Справжній скарб можуть вам видати просто у магазині на здачу, або у звичайному банкоматі. Сучасні колекціонери дуже полюбляють красиві цифри та комбінації. І от, що цінується максимально дорого?

Чоловік продає 100 гривень за 80 000 гривень

Недавно в Україні було кілька цікавих та рекордно дорогих лотів. Відтак, це була комбінація банкнот номіналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень. В чому їхня цінність запитаєте ви? Всі банкноти випущені в 2011 році і жодна з них не була ні дня в обігу. Відтак вони збереглися у ідеальному стані, й один із колекціонерів віддав за ці гроші суму розміром у 30 000 гривень.

Наступним був лот, за який власник попросив аж 80 000 гривень. Лотом виступила банкнота номіналом у 100 гривень. Її унікальністю став її ж номер. В ньому майже всі цифри це 7, а саме “3 3 7 7 7 7 7 7 7”. Колекціонери полюють за красивими комбінаціями, а ця саме така. Інший лот – 200-гривнева купюра з шістьма нулями в номері продана за 60 000 гривень.

Також, дуже популярними є купюри з дзеркальними номерами. Тобто будь-які оригінальні комбінації, точно привернуть увагу прихильників подібного роду речей.

Тож, мерщій переглядайте свої гаманці, раптом й у вас завалялася якась “красива” банкнота. Хтозна, можливо саме ви поб’єте черговий рекорд, стосовно вартості лоту.