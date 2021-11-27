По 20 000 гривень: кому з українців перед Новим роком перепаде такий бонус від держави

Вже через лічені дні починається перший день зими. Грудня цьогоріч чекає багато українців, адже саме тоді розпочнеться обіцяне підвищення зарплат та пенсій.





Зросте прожитковий мінімум, незабаром він становитиме 2 393 гривні, а відтак зросте мінімальна зарплата з 6000 до 6500. А ще пенсії: мінімальна, середня та максимальна. Максимальна досягне до 20 000 гривень, щоправда отримує таку суму лише 3% українців.

Передбачається й ряд інших доплат

Піднімуть й мінімальні виплати. Ті хто отримують мінімальну пенсію розміром у 1854 гривні, отримуватимуть по 1934 грн. Замість 2400 по 2600 отримають пенсіонери, які цьогоріч виходять на пенсію, і мають весь необхідний стаж і вік. Крім цього саме у грудні дорахують доплату за кожен понаднормово пропрацьований рік. А ще додаємо 400 гривень, які у жовтні нарахували тим кому за 75, і в результаті особа, яка має максимальну пенсію, та отримає ще ці дві доплати, получить 20 270 гривень. Доволі гарна сума для того, щоб достойно зустріти Новий рік та Різдво.

В Україні заробити на максимальну пенсію можуть не всі

Навіть при великому бажанні, заробити на максимальну пенсію не вдасться мінімум 50-60% українців. Банально всім не вистачить високоплачуваних посад. Для того, щоб ваша пенсія виглядала, як 10 мінімальних, весь робочий стаж, а це 30 або 35 років відповідно, треба отримати на посаді, де зарплата у кілька разів вища середньої по Україні. Здебільшого це судді, керівники, прокурори, директори, тобто “верхівка” тих чи інших організацій.

Тим кому не пощастило одразу ж після отримання диплому працевлаштуватися на високу посаду, держава пропонує заробити на хорошу пенсію іншим шляхом. Приміром, робити добровільні внески у так звані аналоги Пенсійного фонду. Подібна система може запрацювати вже через 1-2 роки.