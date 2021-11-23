Фатальний тиждень: над якими знаками зодіаку нависли чорні хмари

Перемоги та невдачі не беруться з нікуди. Вони зазвичай є наслідками наших власних дій, суджень, вірних чи хибних рішень.





Однак не варто забувати, що велику роль у тому, як складається доля людини, відіграє положення небесних тіл по відношенню до її зодіакального сузір’я. Цього тижня зірки та планети зайняли вкрай невдалі позиції для народжених під сузір’ям Лева, Терезів, Стрільця та Козерога. Цим знакам зодіаку до 28 листопада не варто чекати жодних приємних подій. Навпаки, астрологи радять їм бути насторожі й не піддаватися на провокації.

Лев

Увесь тиждень вас намагатимуться спровокувати на поведінку, яка вам зовсім нехарактерна. Зокрема це стосуватиметься непристойних та відверто агресивних вчинків, на які вас намовлятимуть сторонні люди. Не піддавайтеся впливу та приймайте всі рішення, спираючись на власне відчуття справедливості. Воно Левів ніколи не підводить.

Терези

Представники знаку відчують себе зовсім безсилими. Вам буде здаватися, що усе, до чого ви прагнули, ніколи не вдасться осягнути. Робота не приноситиме жодного задоволення та лише посилюватиме відчуття непотрібності та відчаю. Усе що ви можете зробити в даній ситуації, це дати собі хвильку перепочинку. Після цієї тимчасової кризи все знову стане на свої місця.

Стрілець

Фінансові труднощі заженуть вас у глухий кут і навіть можуть викликати невеличку депресію. Вкрай неприємно не мати можливості придбати навіть найнеобхідніше. Та розв’язати проблему з грішми вийде лише тоді, коли ви перестанете на ній концентруватися. Така порада точно стане Стрільцям в пригоді на поточному тижні.

Козеріг

Ваше критичне ставлення до оточуючих цього тижня може сильно зіпсувати стосунки з колегами, друзями та рідними. Спробуйте зрозуміти та прийняти їхні цінності, адже так можна залишитися зовсім самому.