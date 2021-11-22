Экологи бьют тревогу: почему в каждом втором колодце или бювете вода оказывается не питьевой?

Обычно в городах люди покупают питьевую воду в магазине или заказывают ее доставку. Прямо из-под крана пьют не все, некоторые, конечно же, стараются очищать ее с помощью различных фильтров, но часто такая вода все равно пахнет хлором и пить ее не хочется.





Совсем другая ситуация в деревнях. Там на каждом шагу расположены колодцы, источники или скважины. Люди уверены, что из скважины вода максимально чистая, ведь иногда чтобы достать воду выкапывают 20-метровые ямы.

Но иногда вода из-под городского крана намного безопаснее, чем та, что находится в сельском колодце. С чем это связано и как не получить кишечную инфекцию?

Воду нужно регулярно проверять

Экологи уверяют, что в деревенских колодцах все чаще вода плохого качества. В ней есть болезнетворные бактерии, а также фосфаты и нитраты. Это связано с тем, что в селах активно обрызгивают поля разнообразными удобрениями. Все это потом идет с дождевой водой в почву и попадает в воду.

Чтобы быть спокойным за собственное здоровье и не кипятить воду, проверяйте ее качество в специальных лабораториях минимум 2-3 раза в год.

Не слишком хорошо делают и те люди, которые устанавливают дополнительные фильтры, которые якобы должны очищать воду. Они ее очищают, но так сильно, что в воде не остается ничего. Ни вредного, ни питательного. Кроме этого, за чистотой такого фильтра нужно очень внимательно следить. Ведь спустя определенное время эксплуатации, он накапливает осадок и начинает не очищать воду, а наоборот загрязнять ее.

Ну и напоследок вода из бюветов и колонок. Экологи поделились результатами проверок всех бюветов, расположенных в столице. В 85% вода непригодна к питью. К сожалению, трубы по которым вода течет, давно износились и потрескались. Следовательно, из почвы в воду попадает слишком много лишнего, и оно не влияет положительно на человеческий организм.