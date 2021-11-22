Вже через тиждень всі отримають пенсію у новому розмірі: кому скільки перепаде?

Вже в грудні українцям перерахують пенсії. Збільшення виплат стосуватиметься усіх громадян. Єдине чим відрізнятиметься надбавка, це розміром. Підвищення у кожного буде абсолютно різним. Хтось отримає 160 грн, хтось 400, а хтось цілих 800. Кому, скільки та за які заслуги? Переповімо звіти, які оприлюднила міністр соціальної політики Марини Лазебна.





В грудні зросте прожитковий мінімум, а значить й розмір зарплат та пенсій

У грудні на більші виплати можуть розраховувати не лише пенсіонери, а й усі хто отримує мінімальну зарплату. Вона збільшиться на 500 гривень. Що ж до пенсій, то все виглядатиме наступним чином:

Мінімальна пенсія зросте на 80 гривень. Було — 1854, стане — 1934. Вже у 2022 році мінімалка перетне рубіж у 2000 грн.

Максимальна пенсія зросте на 800 грн. Було — 18 540 грн, стане — 19 340 грн.

Зросте й розмір надбавок за кожен рік, який перевищує мінімальний стаж. Було — 18,54 грн стане — 19,34 грн.

Зросте мінімальна пенсія для тих громадян, які досягли 65-річного віку і на цей момент мають необхідний страховий стаж. Було — 2400 грн, стане — 2600 грн.

У 2021 році це останнє підвищення, однак майже на початку 2022 прогнозується черговий перерахунок.

Незабаром українці зможуть накопичувати на пенсію самостійно

Недавнє дослідження дещо налякало молоде покоління. Виявляється, ті хто народився у 90-х можуть не мати пенсій. Як мінімум 60% людей, яким зараз 30 років, не працюють офіційно або є самозайнятими, але ніде свої доходи не декларують.

Щоб уникнути пенсійного лиха, держава вже думає над приватними аналогами Пенсійних фондів. Уряд хоче створити такі організації, щоб українці могли самостійно вносити щомісяця невеликий платіж, і тим самим накопичити бодай на мінімальну виплату.