Уже через неделю все получат пенсию в новом размере: кому сколько достанется?

Уже в декабре украинцам перечислят пенсии. Увеличение выплат будет касаться всех граждан. Единственное чем будет отличаться надбавка, это размером. Повышение у каждого будет совершенно разным. Кто-то получит 160 грн, кто-то 400, а кто-то целых 800. Кому, сколько и за какие заслуги? Расскажем об отчетах, которые обнародовала министр социальной политики Марины Лазебна.





В декабре вырастет прожиточный минимум, а значит и размер зарплат и пенсий

В декабре на большие выплаты могут рассчитывать не только пенсионеры, но и все, кто получает минимальную зарплату. Она увеличится на 500 гривен. Что касается пенсий, то все будет выглядеть следующим образом:

Минимальная пенсия вырастет на 80 гривен. Было – 1854, станет – 1934. Уже в 2022 году минималка пересечет рубеж в 2000 грн.

Максимальная пенсия вырастет на 800 грн. Было – 18 540 грн, станет – 19 340 грн.

Вырастет и размер надбавок за каждый год, превышающий минимальный стаж. Было – 18,54 грн станет – 19,34 грн.

Вырастет минимальная пенсия для тех граждан, которые достигли 65-летнего возраста и на данный момент имеют необходимый страховой стаж. Было – 2400 грн, станет – 2600 грн.

В 2021 году это последнее повышение, однако почти сразу в начале 2022 года прогнозируется очередной перерасчет.

В скором времени украинцы смогут накапливать на пенсию самостоятельно

К слову, недавнее исследование несколько испугало молодое поколение. Оказывается, те, кто родился в 90-х, могут не иметь пенсий. Как минимум 60% людей, которым сейчас 30 лет, не работают официально или самозаняты, но нигде свои доходы не декларируют. Чтобы избежать пенсионного бедствия, государство уже думает над частными аналогами Пенсионных фондов.

Правительство хочет создать такие организации, чтобы украинцы могли самостоятельно вносить ежемесячно небольшой платеж и тем самым накопить хотя бы на минимальную выплату.