Екологи б’ють на сполох: чому в кожній другій криниці чи бюветі вода виявляється непитною?

Зазвичай в містах люди купують питну воду у магазині, чи замовляють її доставку. Прямо з-під крану п’ють не всі, дехто звісно ж старається очищати її з допомогою різноманітних фільтрів, але часто така вода все одно пахне хлором і пити її не хочеться.





Зовсім інша ситуація в селах. Там на кожному кроці розташовані криниці, джерела, чи свердловини. Люди впевнені, з свердловини вода максимально чиста, адже інколи щоб дістати воду викопують 20-ти метрові ями. Та виявляється інколи вода з під міського крану набагато безпечніша, ніж та, що у сільській криниці. З чим це пов’язано, і як не отримати кишкову інфекцію?

Воду треба регулярно перевіряти

Екологи запевняють, що у сільських колодязях все частіше вода поганої якості. У ній є хвороботворні бактерії, а ще фосфати і нітрати. Це пов’язано з тим, що у селах активно кроплять поля різноманітними добривами. Все це потім йде з дощовою водою у грунт і потрапляє у воду. Щоб бути спокійним за власне здоров’я та не кип’ятити постійно воду, перевіряйте її якість у спеціальних лабораторіях мінімум 2-3 рази на рік.

Не надто добре роблять й ті люди, які встановлюють додаткові фільтри, які начебто мали б очищати воду. Вони її очищають, але так сильно, що у воді не залишається абсолютно нічого. Ні шкідливого, ні поживного. Крім цього, за чистотою такого фільтру треба дуже пильно слідкувати. Адже через певний час експлуатації, він накопичує осад і починає не очищувати воду, а навпаки забруднювати її.

Ну і наостанок вода з бюветів та колонок. Екологи поділилися результатами перевірок усіх бюветів розташованих у столиці. У 85% вода не придатна до пиття. На жаль, труби по яких вода тече, давно зносилися та потріскалися. А відтак, з грунту у воду потрапляє надто багато зайвого, що не впливає позитивно на людський організм.