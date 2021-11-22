Фахівець розповіла, як спілкуватись у месенджерах без доступу до мережі

Існують програми, які дозволяють обмінюватися повідомленнями без доступу до мережі. Про такий спосіб спілкування розповіла бізнес-аналітик месенджера Gem4me Анастасія Іллічова.





“В автономному режимі (коли немає мобільного зв’язку та інтернету) працюють сервіси обміну повідомленнями, такі як FireChat, Bridgefy, Serval Mesh, Hike та інші”, – розповіла вона.

За словами фахівця, ці програми мають спеціальні рішення, коли обмін повідомленнями можливий без інтернету, Wi-Fi та мобільного зв’язку — за рахунок смартфонів, які розташовані поруч. До того ж, подібні месенджери працюють без центрального сервера.

«Можливості мережі залежать від того, скільки пристроїв на певній території мають ці програми. Обмін повідомленнями відбувається на невеликій відстані (100-200 метрів) від одного пристрою до іншого (без можливості прочитання) — і потрапляють таким ланцюжком до адресата», — описала Іллічова режим роботи таких автономних месенджерів.

Експерт додала, що подібні месенджери працюватимуть у тому числі й у місцях скупчення людей, де мобільний зв’язок та інтернет починають працювати зі збоями. Також програмам не загрожують проблеми під час блокування мережі.