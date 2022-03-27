Власники OLX вирішили допомагати економіці та армії Росії

Попри численні санкції Заходу чимало компаній все ще не згорнули свою діяльність у РФ. Зіпсована репутація не стала для них достатньою причиною аби вийти з ринку окупанта та припинити своїми податками підживлювати російську армію.





Однією з таких компаній виявилася Prosus, що володіє українським сайтом для розміщення оголошень OLX. Окрім популярного вітчизняного сайту, Prosus володіє аналогічним ресурсом у Росії під назвою Avito. Так от, європейська медіакомпанія не лише відмовилася припинити роботу свого сайту в РФ, а ще й напряму посприяла поповненню армії окупанта новими кадрами.

Справа в тому, що на Avito неодноразово з’являлися оголошення про набір контрактників у збройні сили Росії. Таким чином компанія Prosus напряму допомагала російським терористам наймати нових убивць для українських громадян. Окрім того увесь останній місяць, коли наша батьківщина страждала під ворожим вогнем, Prosus платила в Росії щедрі податки та фактично годувала солдатів окупанта.

Як розповіли працівники порталу оголошень OLX, вони неодноразово зверталися до своєї материнської компанії з проханням припинити діяльність їхньої філії в Росії. Та у Prosus не реагували ні на які аргументи співробітників українського офісу.

«Звісно ж ми засуджуємо війну. Багато наших працівників ще з перших днів військової агресії Росії вступили до лав збройних сил України та тероборони. Ми вже багато разів зверталися до керівництва Prosus та наполягали на згортанні діяльності в РФ. Сподіваємося, що таки зможемо вплинути на їхню позицію», – повідомили в OLX Україна.

Варто зазначити, що український колектив OLX нараз вже досяг певних результатів у своїх переговорах із власниками. Компанія Prosus пообіцяла в подальшому ретельніше модерувати оголошення на Avito та видаляти ті з них, що хоч якось пов’язані з військовою тематикою. Однак OLX Україна будуть і далі домагатися повного виходу Prosus з Росії та цілковитого припинення роботи сайту Avito.

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