В Украине снова подорожает электричество: в апреле 2020 года цена повысится на 20-25%, и это еще не конец

Тот факт, что украинцы платят за коммунальные услуги наравне с европейцами, уже ни для кого не секрет. Более того, иногда тарифы выше, чем во многих странах Европы. Газ, горячая и холодная вода, отопление уже выросли в стоимости до 30%. Теперь же ожидается подорожание электрической энергии.





Украинцы недолго будут радоваться тому тарифу, который сегодня в стране: 1,44 грн кВт/ч при потреблении не более 250 кВт/час. Но так будет только до окончания отопительного сезона.

Как изменятся тарифы на электроэнергию

Весной, предположительно в апреле (именно в этом месяце отключают отопление в стране) произойдет плановое повышение на 20-25 %. Оно будет не последним. Правительство хочет до 2025 года установить тариф 3,48 …4,09 грн за кВт в час. Объясняют такое решение тем, что нынешняя цена не соответствует экономически обоснованной стоимости.

По последним данным известно, что первое плановое подорожание состоится 30 апреля. Вернутся тарифы, которые действовали до 1 октября 2021 года. Украинцы снова начнут платить по 1,68 грн за кВт электроэнергии.

Согласно прогнозам, новые цены в будущем будут выглядеть следующим образом:

В конце 2022 года стоимость вырастет до 1,8 грн при объемах 250 кВт/час, все что израсходовано выше будет стоить около 2,10 грн.

В конце 2023 года при 250 кВт/час стоимость одного киловатта 2,10 гривны, все что свыше тарифа 2,62 грн.

В конце 2024 года при 250 кВт/час цена за киловатт равна 2,81, все что больше этого будет стоить 3,27 грн/кВт.

Несмотря на заявления президента, что Украина не останется без электроэнергии, многие граждане обеспокоены. По данным, норма на 1 человека в Украине 96 кВт/час. Для семьи, где проживает человека (2 родителя + 2 ребенка) минимум нужно 384 кВт/час в месяц. Согласно тарифам 2022 года, средняя сумма за электричество, которую придется платить составит 700-800 гривен.