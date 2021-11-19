Рак легких помолодел: врачи назвали несколько симптомов, которые должны сильно насторожить

Рак легких это коварная болезнь, которая очень быстро развивается и ежегодно умирает тысячи людей. Существует миф, что от рака легких умирают только курильщики, но в действительности категория болеющих очень широкая. Кроме курильщиков, это еще и люди, которые ни разу не курили. Пожилые и совсем молодые.





Вообще, большинство болезней значительно помолодело и онкология в том числе. Врачи подчеркивают, что, чтобы предупредить серьезные проблемы, следует внимательно прислушиваться к собственному самочувствию. Как только что-то настораживает сразу обращаться к врачу, ведь на ранних стадиях можно вылечить практически, что угодно.

Есть несколько симптомов, которые могут сигнализировать о раке легких

Есть три ключевых симптома, которые должны очень настораживать, особенно если они не проходят в течение нескольких недель.

Одышка. Причем даже при отсутствии физических нагрузок.

Кашель. Сухой и затяжной, без сопутствующих симптомов ОРВИ.

Боль в груди. Ну а это симптом, который должен насторожить в любом случае.

Кроме этого, об онкологии легких может свидетельствовать следующее:

часто рецидивирующие инфекции, купируемые в грудной клетке;

примеси крови в мокроте;

постоянная усталость даже после 8-ми часового сна;

отсутствие энергии;

резкая потеря аппетита и постоянная потеря веса;

охрипший голос, особенно если хрипотка не проходит несколько недель;

отеки на лице, особенно если к отекам вы никогда не были подвержены.

Кроме этого, среди симптомов могут быть и довольно странные, как, например, нетипичная форма пальцев рук. Они становятся едва изогнутыми, и на кончиках отечными. Если вы заметили у себя какой-нибудь из этих симптомов паниковать не надо, но и тянуть с визитом к врачу не стоит. Будьте здоровы.