За рік українці витратили 14 мільярдів гривень на ліки, які не мають жодного ефекту: що входить до цього списку?

В Україні доволі демократична ситуація стосовно відвідування аптек та покупки ліків. Якщо, наприклад, у Німеччині без рецепту можна купити хіба що каплі він нежиті, то в Україні люди самі собі призначають доволі сильні антибіотики, та ряд інших препаратів, котрі знаходяться у абсолютно вільному доступі.





Улюблена риса українців — лікуватися по інтернету. Начитавшись у соціальних мережах рекомендацій та порад, від тих, хто вже стикався з подібною проблемою і успішно вилікувався. Та в кращому випадку, люди просто витрачають власні кошти на абсолютно не потрібні їм, або недієві ліки. В гіршому — жахливо шкодять власному здоров’ю.

Оприлюднено перелік ліків, які найчастіше українці купують, і що найголовніше ці препарати не мають жодної доказаної ефективності.

В переліку лише гомеопатія

Як виявилося, полюбляють українці гомеопатію. Різноманітні трави та настої. Напевно більшість вважає, що це краще ніж пити антибіотики. Однак це ще, як сказати. В списку лідирують:

Канефрон Н. В інструкції до препарату вказано, що він дієвий при циститах тобто запальних процесах у сечовому міхурі. І дійсно, відгуки на численних форумах лише позитивні. Однак лікарі вважають, що цей аншлаг невиправданий. Ефективність препарату клінічно не доведена і якщо цистит перейшов у гостру стадію, то відсутність адекватного лікування може спровокувати такі наслідки, як пієлонефрит. А це вже стаціонар.

Протефлазид. Противірусний препарат, а всі противірусні це самий справжній “фуфломіцин”.

Синупрет. Теж рослинний препарат, який можливо й працює в комплексі з повноцінним лікуванням, але точно не на одинці.

З іншого боку, лікарі не відхиляють той факт, що існує психосоматика і якщо пропивши кілька таблеток Канефрону цистит дійсно відступає, то чому б ні. Але не забувайте, що будь-яку проблему потрібно лікувати, а не маскувати і краще робити це за допомогою кваліфікованого фахівця.