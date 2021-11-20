Рак легень помолодшав: лікарі назвали кілька симптомів, які мають сильно насторожити
Рак легень це підступна хвороба, яка дуже швидко розвивається і від котрої щороку помирають тисячі людей. Існує міф, що від раку легень помирають тільки курці, але насправді категорія людей дуже широка. Крім курців це ще й люди, які жодного разу не курили. Літні і зовсім молоді.
Взагалі, більшість хвороб значно помолодшали і онкологія в точу числі. Лікарі наголошують, для того, щоб попередити серйозні проблеми слід уважно прислухатися до власного самопочуття. Як тільки щось насторожує одразу ж звертатись до лікаря, адже на ранніх стадіях можна вилікувати практично будь-що.
Є кілька симптомів, які можуть сигналізувати про рак легень
Є три ключових симптоми, які мають дуже насторожувати, особливо якщо вони не минають протягом кількох тижнів.
- Задишка. Причому навіть при відсутності фізичних навантажень.
- Кашель. Сухий та затяжний, без супутніх симптомів ГРВІ.
- Біль у грудях. Це симптом, який мав би насторожити у будь-якому разі.
Крім цього, про онкологію легень може свідчити наступне:
- Часто рецидивуючі інфекції, що куперуються в грудній клітці.
- Домішки крові у мокротинні.
- Постійна втома навіть після 8-ми годинного сну.
- Відсутність енергії.
- Різка втрата апетиту та постійна втрата ваги.
- Захрипший голос, особливо якщо хрипота не минає кілька тижнів.
- Набряки на обличчі, а особливо якщо до набряків ви ніколи не були схильні.
Крім цього, серед симптомів можуть бути й доволі дивні, як от нетипова форма пальців рук. Вони стають наче ледь зігнутими, і на кінчиках набряклими.
Якщо ви помітили в себе котрийсь з цих симптомів панікувати не треба, але й тягнути з візитом до лікаря не варто. Будьте здоровими!
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