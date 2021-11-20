Рак легень помолодшав: лікарі назвали кілька симптомів, які мають сильно насторожити

Рак легень це підступна хвороба, яка дуже швидко розвивається і від котрої щороку помирають тисячі людей. Існує міф, що від раку легень помирають тільки курці, але насправді категорія людей дуже широка. Крім курців це ще й люди, які жодного разу не курили. Літні і зовсім молоді.





Взагалі, більшість хвороб значно помолодшали і онкологія в точу числі. Лікарі наголошують, для того, щоб попередити серйозні проблеми слід уважно прислухатися до власного самопочуття. Як тільки щось насторожує одразу ж звертатись до лікаря, адже на ранніх стадіях можна вилікувати практично будь-що.

Є кілька симптомів, які можуть сигналізувати про рак легень

Є три ключових симптоми, які мають дуже насторожувати, особливо якщо вони не минають протягом кількох тижнів.

Задишка. Причому навіть при відсутності фізичних навантажень.

Кашель. Сухий та затяжний, без супутніх симптомів ГРВІ.

Біль у грудях. Це симптом, який мав би насторожити у будь-якому разі.

Крім цього, про онкологію легень може свідчити наступне:

Часто рецидивуючі інфекції, що куперуються в грудній клітці. Домішки крові у мокротинні. Постійна втома навіть після 8-ми годинного сну. Відсутність енергії. Різка втрата апетиту та постійна втрата ваги. Захрипший голос, особливо якщо хрипота не минає кілька тижнів. Набряки на обличчі, а особливо якщо до набряків ви ніколи не були схильні.

Крім цього, серед симптомів можуть бути й доволі дивні, як от нетипова форма пальців рук. Вони стають наче ледь зігнутими, і на кінчиках набряклими.

Якщо ви помітили в себе котрийсь з цих симптомів панікувати не треба, але й тягнути з візитом до лікаря не варто. Будьте здоровими!