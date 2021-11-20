Настоящий счастливчик: украинец продал монету за 25 000 гривен

Уникальные монеты очень ценятся в узких кругах. Есть настоящие нумизматические фанаты, коллекционеры, которые готовы охотиться за редкими экземплярами для своей коллекции. Есть и те, кто хочет приобрести интересные монеты для музейных коллекций.





В любом случае, на аукционах почти каждый день кто-то обогащается на десятки тысяч гривен, продав монету номиналом 1, 2, 10 гривен или несколько копеек.

Последним из таких счастливчиков стал мужчина, продавший инвестиционную монету “Архистратиг Михаил”. Владелец монеты сознательно ее продавал, понимая, что это интересный экземпляр и зная, сколько он может стоить.

Удалось выручить 25 353 гривны

Ценность монеты обусловлена ​​несколькими факторами. Во-первых, таковых было выпущено всего 3000 штук. Во-вторых, монета изготовлена ​​из золота 999,9 пробы. В третьих, монета в идеальном состоянии. Владелец в свое время купил ее у НБУ и даже не открывал капсулу.

Инвестиционные монеты производят национальные банки. Они обязательно сделаны из ценных металлов, это может быть золото, платина или серебро. Монеты предназначены для того, чтобы все желающие таким образом можно хранить свои сбережения. Инвестиционные монеты также могут быть юбилейными или памятными.

Обычно это категория монет, выпускаемых в ограниченном количестве экземпляров, и со временем их ценность только растет. Данную монету купили в считанные часы после публикации объявления.

Продать можно и другие монеты

Нумизматы охотно купят у вас монету, если на ней есть трещина или скол, образовавшийся в процессе изготовления монеты. Если рисунок сдвинулся по стандартной оси. Или если это монета, которых очень мало. Прежде чем искать по карманам сокровища, поинтересуйтесь, какие годы могут быть востребованы, и на что еще обратить внимание, чтобы сорвать настоящий куш.