Справжній щасливчик: українець продав монету за 25 000 гривень

Унікальні монети дуже цінуються у вузьких колах. Є справжні фанати нумізматики, колекціонери, які готові полювати за рідкісними екземплярами для своєї колекції. Є й ті, хто бажає придбати цікаві монети для музейних колекцій.





В будь-якому випадку, на аукціонах чи не кожного дня хтось збагачується на десятки тисяч гривень, продавши монету номіналом 1, 2, 10 гривень або кілька копійок.

Останнім з таких щасливчиків став чоловік, котрий продав інвестиційну монету “Архистратиг Михайло”. Власник монети свідомо її продавав, розуміючи що це цікавий екземпляр і знаючи скільки він може коштувати.

Вдалося виручити 25 353 гривні

Цінність монети обумовлена кількома факторами. По-перше, таких було випущено всього 3000 штук. По-друге, монета виготовлена із золота 999,9 проби. По-третє, монета в ідеальному стані. Власник в свій час купив її в НБУ і навіть не відкривав капсулу.

Інвестиційні монети випускають національні банки. Вони обов’язково виготовлені з цінних металів, це може бути золото, платина чи срібло. Монети призначені для того, щоб всі бажаючі таким чином могли зберегти свої заощадження. Інвестиційні монети також можуть бути ювілейними, чи пам’ятними. Зазвичай це категорія монет, які випускають у обмеженій кількості екземплярів, і з часом їх цінність лише росте. Дану монету купили за лічені години після публікації оголошення.

Продати можна й інші монети

Нумізмати охоче куплять у вас монету, якщо на ній є тріщина або скол, котрий утворився в процесі виготовлення монети. Якщо малюнок зсунувся з стандартної осі. Або якщо це монети, яких є дуже обмаль. Перш ніж шукати по кишенях скарби, поцікавтеся, які роки можуть бути затребуваними, та на що ще звернути увагу, щоб зірвати справжній куш.