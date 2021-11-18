Украинцам сильно усложнят покупки из-за границы

В парламенте вскоре примут окончательное решение по спорному закону о заграничных посылках. Если документ все же одобрят, получать международные отправления украинцам станет гораздо сложнее. Не говоря уже о том, что новшества вызовут настоящий коллапс на рынке почтовых услуг Украины.





Проект закона №4279, который изменит ряд предписаний Таможенного кодекса Украины, парламентарии на днях рассмотрят во втором чтении. Предложенные в документе изменения наложат дополнительные ограничения на получателей зарубежных посылок. Почтовые операторы будут вынуждены требовать от граждан паспортные данные и идентификационный код для выдачи отправлений.

Часть клиентов может просто отказаться предоставлять такую персональную информацию, что приведет к накоплению посылок на складах операторов.

Свое мнение по поводу изменений в законодательстве высказали в популярной украинской службе доставки Новая почта.

«Нововведение может привести к тому, что значительная часть получателей не согласится предоставить свои персональные данные. Люди будут просто отказываться от посылок, а на складах перевозчиков и почтовых операторов начнут накапливаться тонны никому не нужных отправлений», – отмечают представители Новой почты.

Также национальный почтовый оператор считает, что требование предъявлять паспорт и ИНН является прямым нарушением закона о защите персональных данных.

«Получатели международных посылок будут вынуждены раздавать конфиденциальную информацию о себе разным сотрудникам почтовых компаний. А это не слишком безопасно. В таких условиях игроки рынка – перевозчики и операторы – должны создать специальные системы сбора и обработки персональных данных, которые обеспечат клиентам безопасность», – комментирует оператор.

Поэтому перспективы нового закона как для простых украинцев, так и для почтовых служб не слишком привлекательны. Результатом указанных изменений может стать создание теневого рынка почтовых услуг, или потеря гражданами возможности покупать товары на популярных международных торговых площадках, таких как AliExpress, eBay или Amazon.