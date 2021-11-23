У кого нічого не виходитием, а кому слід зайнятись зовнішністю: гороскоп на вівторок, 23 листопада

Цей вівторок досить складний за своєю загальною енергетикою, оскільки перебуває під тиском 19-ї місячної доби. Символи цього дня – сіті та павук. Сьогодні важливо побачити, що тягне вас на дно. Не звинувачуйте інших у своїх помилках, але й дозволяйте оточуючим маніпулювати вами.





Гороскоп на 23 листопада для Овнів

Не сидіть вдома, а вирушайте до соціуму, але від романтичних знайомств краще відмовтеся.

Гороскоп на 23 листопада для Тельців

Ви можете раптом захопитися якимось хобі чи людиною, але це не надовго.

Гороскоп на 23 листопада для Близнюків

Займіться своєю зовнішністю – цієї місячної доби для вас всі процедури будуть подвійно корисні.

Гороскоп на 23 листопада для Раків

Місяць сьогодні перебуває у вашому знаку і опікується не лише вам, а й тим, хто поруч із вами.

Гороскоп на 23 листопада для Левів

Навіть якщо ви абсолютно впевнені у своїй правоті, промовчите, щоб не стати ініціатором конфлікту.

Гороскоп на 23 листопада для Дів

Цей день чи хоча б вечір варто присвятити своєму здоров’ю, особливо водним процедурам.

Гороскоп на 23 листопада для Терезів

Як би вам не хотілося уникнути важливого рішення, цього вівторка вам все одно доведеться зробити вибір.

Гороскоп на 23 листопада для Скорпіонів

Цього дня чим більше ви докладаєте зусиль і старань, тим гірше стає.

Гороскоп на 23 листопада для Стрільців

Вас сьогодні чекає багато суєти, але ви чудово впораєтеся з усім, що відбувається.

Гороскоп на 23 листопада для Козерогів

Будьте відкриті до спілкування, і оточуючі зможуть дати вам гарну пораду або надати допомогу.

Гороскоп на 23 листопада для Водоліїв

Записуйте всі цікаві ідеї, які спадуть вам на думку, але не поспішайте втілювати їх у життя.

Гороскоп на 23 листопада для риб

Оскільки домашня обстановка вас пригнічуватиме, зустрініться з друзями на нейтральній території.