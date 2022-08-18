Обвал ринку: власники квартир в розпачі через мізерні ціни

В Україні різко здешевшали квартири. Йдеться зокрема про вторинне житло, яке власники змушені продавати на 30% дешевше, ніж до війни. Інакше нерухомість може «висіти» на дошках оголошень місяцями.





Рієлтори розповідають, що більшість власників до останнього не хочуть вірити у різке здешевшання своїх квадратних метрів. Тож ціни, які можна побачити на сайтах з нерухомістю, в процесі досягнення домовленості можуть знизитися на 20-30%.

Як зазначає експерт з нерухомості Сергій Костецький, попит на житло за час війни різко впав. З 24 лютого він зменшився на 60%, або й на всі 70%. Загальна ж кількість угод з купівлі-продажу квартир наразі становить лише 13% від показника аналогічного місяця 2021 року.

У зв’язку з цим продати свою нерухомість зараз вдається лише «адекватним» власникам, які розуміють ситуацію на ринку. Решті доводиться місяцями чекати на клієнта, який виявить бажання хоча б оглянути житло.

За словами рієлторки Юлії Смирнової зараз на ринку є лише дві категорії продавців, які згодні зразу вказувати реальну, тобто на 20% нижчу ціну. Перша – це люди, що вже прийняли остаточне рішення не повертатися в Україну. Вони зацікавлені не так в ціні, як у швидкому продажі житла.

До другої категорії можна віднести власників що вже давно збиралися продати свою нерухомість, щоб купити іншу. Наприклад родина збільшилася і з’явилася потреба в розширенні площі. Або ж навпаки необхідно роз’їхатися з родичами і купити дві однокімнатні квартири замість однієї трикімнатної.

Обидві ці категорії вже мають чіткі плани і не будуть відкладати продаж квартири навіть через війну. Таким цілеспрямованим учасникам ринку зазвичай вдається продати нерухомість за лічені дні. Натомість «фантазери», не згодні знижувати ціни, змушені чекати тижнями, або й місяцями.