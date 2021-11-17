Пенсии урежут на 20% и даже на 50%: за что у украинцев забирают деньги?

Большая часть украинских пенсионеров не может похвастаться большой пенсией. Только 3% украинцев получают максимальную пенсию, которая считается десятью минимальными. Далее около 25% получают среднюю пенсию — а это от 3000 до 5000 грн. И все остальные довольствуются минималкой, которая на сегодняшний день составляет 1860 грн.





Конечно, есть еще разные категории граждан, размер выплат для которых рассчитывается индивидуально. Это родственники умерших в зоне АТО. Это те, кто пострадал в результате катастрофы на ЧАЭС, или, например, многодетные родители. Но среднестатистическая минимальная пенсия едва достигает 2000 грн. Но скоро у некоторых могут забрать еще и ее. Не полностью, но половину вполне возможно.

Пенсию могут урезать за определенные действия

Стало известно, что украинцам могут забрать 20% или даже 50% от пенсии, если человек виноват следующим образом:

Пенсионер выходя на заслуженный отдых совместно с работодателем предоставили некорректную информацию о рабочем стаже. То есть приврали несколько лет.

Лицо имеет долги по алиментам и не выплачивает их.

Лицо обвиняется в злодеяниях, и по решению суда должно выплачивать моральную компенсацию или штраф, но не делает этого.

Более того, половину пенсии или даже всю могут перестать выплачивать, если пенсионер по достижению пенсионного возраста, решил трудоустроиться и не сообщил об этом в Пенсионный фонд. В Украине не запрещается получать пенсию и зарплату одновременно, однако есть перечень профессий, на которых совмещать это невозможно.

К примеру, если лицо вышло на пенсию по выслуге лет, то продолжать работать на своей работе человек не может. В общем, работать можно, но на должности, которая не входит в список тех, где претендуют на выплаты по выслуге лет.