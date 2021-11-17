Lifecell запустив унікальний тарифний план для школярів

Як повідомляє мобільний оператор lifecell, він запустив тарифний план, призначений спеціально для школярів. Розмір абонентської плати у ньому – сімдесят п’ять гривень за операторський місяць. Які ж умови у даного тарифу? Давайте з’ясуємо.





Пропозиція для дітей

Головна відмінність нового тарифного плану — наявність двох номерів, на які абонент може дзвонити безкоштовно. На них дається п’ятдесят хвилин для розмов на день, після вичерпання яких тривалість дзвінків на ці номери не перевищуватиме три хвилини, але кількість дзвінків не обмежується.

Кількість таких обраних номерів можна буде збільшити до п’яти, проте це буде не безкоштовно — за кожний додатковий номер потрібно платити на двадцять п’ять гривень на місяць більше.

Крім цього, до тарифного плану входить наступний пакет послуг:

Сім гігабайт інтернету.

Повний безліміт на дзвінки на номери в мережі lifecell;

Безліміт на дзвінки на два вибрані номери, навіть якщо вони належать до інших мобільних операторів.

Повний безліміт на такі соціальні мережі, як Facebook, Instagram, Twitter.

Безліміт на спілкування в основних месенджерах, таких як BiP, Facebook, Skype, Telegram, Viber та WhatsApp.

Тарифний план орієнтований насамперед на шкільну аудиторію, але доступний для підключення всім. Він називається «Шкільний Лайф», ознайомитися з ним детальніше можна на офіційному сайті мобільного оператора, а підключити – в будь-якому магазині lifecell.

Для дорослих lifecell пропонує інші тарифні плани, наприклад «Вільний Лайф. Регіон». До пакету послуг цього тарифу входить безлімітний інтернет, який можна повністю безкоштовно роздавати через будь-які пристрої.

Також ви отримуватимете півтори тисячі хвилин дзвінків на будь-які українські номери, незалежно від оператора, яким вони обслуговуються. Після вичерпання цього пакету вам будуть надані безлімітні дзвінки в мережі оператора lifecell.