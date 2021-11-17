Пенсії уріжуть на 20% та, навіть, на 50%: за що в українців забирають гроші?

Більша частина українських пенсіонерів не може похвалитися великою пенсією. Лише 3% громадян отримують максимальну пенсію, яка рахується, як десять мінімальних. Далі, близько 25% отримують середню пенсію — а це від 3000 до 5000 грн. І всі інші задовольняються мінімалкою, яка на сьогодні становить 1860 грн.





Звісно, є ще й різні категорії громадян, розмір виплат для яких розраховується індивідуально. Це родичі тих, хто загинув у зоні АТО. Ще ті, хто постраждав внаслідок катастрофи на ЧАЕС, чи наприклад багатодітні батьки. Але середньостатистична мінімальна пенсія ледь сягає 2000 грн. Та незабаром у декого можуть забрати ще й її. Не повністю, але половину цілком можливо.

Пенсію можуть урізати за певні дії

Стало відомо, що в українців можуть забрати 20% чи навіть 50% від пенсії, якщо особа завинила наступним чином:

Пенсіонер виходячи на заслужений відпочинок спільно з роботодавцем подали некоректну інформацію про робочий стаж. Тобто прибрехали кілька років.

Особа має борги по аліментах та не виплачує їх.

Особа звинувачується у злодіяннях, та за рішенням суду має виплачувати моральну компенсацію чи штраф але не робить цього.

Ба більше, половину пенсії або навіть всю можуть перестати виплачувати, якщо пенсіонер по досягненню пенсійного віку, вирішив працевлаштуватися і не повідомив про це у Пенсійний фонд. В Україні не забороняється отримувати пенсію та зарплату одночасно, однак є перелік професій на котрих поєднувати це не можливо.

Приміром, якщо особа вийшла на пенсію за вислугою років, то продовжувати працювати на своїй роботі вона не може. Загалом працювати можна, але на посаді, яка не входить до списку тих, де претендують на виплати за вислугою років.