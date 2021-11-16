В Украине решили повысить зарплаты представителям наиболее востребованных профессий

В следующем году в Украине повысят уровень заработной платы. Средний доход украинцев вырастет примерно на 10%. При этом «минималка» увеличится всего на 3%. Существенного роста зарплаты следует ожидать программистам, менеджерам по продажам и производственным специалистам. В то время как надбавку бюджетникам полностью «съест» инфляция.





По мнению эксперта Татьяны Пашкиной, значительных изменений в своих доходах украинцам в 2022 году ожидать не стоит. Зарплаты для представителей большинства профессий поднимут всего на 5-10%. А на повышение в размере 15, или даже 20% могут надеяться только работники наиболее популярных в Украине отраслей, в числе которых IT, продажи товаров и услуг и т.д.

Как ни парадоксально, но в первую очередь платить больше начнут тем специалистам, которые и сейчас имеют неплохой доход. Это представители таких популярных профессий как программист, продажник, информационный директор, медиабайер, фрахтовый и национальный менеджеры.

Существенно повысят зарплату и рабочим. Большое количество таких специалистов, как обычно, отправится на заработки в Европу, а значит на украинском рынке образуется дефицит строителей, столяров, сантехников и представителей других рабочих профессий.

Повысить заработную плату члены правительства в очередной раз пообещали учителям и врачам. Однако в бюджете образовательной отрасли и отрасли здравоохранения денег на значительное повышение зарплат вероятнее всего не хватит. Но даже если бюджетникам и накинут 3-5% к зарплате, реального увеличения своего дохода они не почувствуют. Поскольку такая надбавка фактически будет уничтожена инфляцией.

Отметим, что в настоящее время средняя зарплата в Украине составляет около 16 тыс. грн. При этом самый низкий средний доход в размере 10,9 тыс. грн. зафиксирован в Черновицкой области, а самый высокий в столице – 20,6 тыс. грн. В целом в Украине самые большие зарплаты получают жители городов-миллионников с развитой промышленностью и инфраструктурой, как например Днепр, Одесса или Харьков.