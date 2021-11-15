Налоги для предпринимателей вырастут – с 1.01.2022 государство увеличит размеры взносов

Недавно стало известно, что в новом 2022 году налоги для ФЛП вырастут. Новости малоприятные, но изменения неизбежны. Пресс-служба главного управления ГНС Киевской области уже заявила об этом. Минимальная заработная плата тоже увеличится.





Сегодня в Украине примерно 2 млн. ФЛП официально зарегистрированных. Почти половина из них работают в сфере компьютерных технологий. На втором месте розничные торговцы. Третью позицию занимает сфера блюд и напитков.

На сколько вырастут налоги и взносы для ФЛП

Итак, в новом году начисления единого взноса составят 22%. Перерасчет страхового взноса выглядит так: с 1 января он составит 1430 гривен, а с 1 октября 1474 грн.

Максимальная сумма страхового взноса тоже изменится и будет выглядеть следующим образом:

в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2022 года 21450 гривен (высчитывается из 15 минимальных зарплат);

с 1 октября сумма составит 22 110 грн.

также стоит учесть, что в новом году вырастет прожиточный минимум правда незначительно, всего лишь на 84 грн. (был 2600 грн., а станет 2684 грн.).

Какими будут суммы налогов для ФЛП в 2022

Физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью (физические лицо предприниматель), как плательщик единого налога уже может ознакомиться с изменениями на сайте государственной налоговой службы.

Новые суммы будут такими:

Для ФЛП первой группы: сумма единого социального взноса 1430 грн., единый налог 248 грн. 10 копеек. Согласно действующему законодательству эта сумма не может быть более 10% от прожиточного минимума. ФОПы второй категории будут платить по 1300 гривен единого налога или же 20% от размера “минималки”. Для третьей группы ЕН составит 5 % от дохода или 3% дохода и НДС.