Павел Глоба назвал знаки зодиака, для которых следующий год будет невероятным

Грядет год Черного (голубого) водяного тигра. Это невероятный год, который символизирует силу творчества. Астрологи уверяют — это будет невероятный период для всех людей. Уже сейчас они составляют прогнозы, ознакомиться с которыми может каждый.





Один из самых сильных экспертов — Павел Глоба уже назвал топ-любимчиков 2022 года. Мужчина говорит, что дикий хищник будет всячески оберегать и помогать этим знакам зодиака. Возможно вы оказались тем самым счастливчиком.

Фавориты Черного Водяного тигра

Овен — наконец-то финансово стабильное время. Тигр подарит вам много новых возможностей в работе. Все они будут выгодными. Поэтому Овны легко выйдут на новый уровень дохода. Если есть какие-то кредитные обязательства — их удастся закрыть. Благоприятное время для карьеры. Не упускайте шанс стать большим начальником или успешным работником в компании. Удача будет преследовать вас целый год!

А еще вы будете много путешествовать. Новые впечатления, возможности и даже джекпот ожидают вас!

Близнецы — Черный Водяной Тигр хочет, чтобы в 2022 году вы пожинали плоды ранее проделанной работы. Пришло время отдыхать, лицезреть и наслаждаться жизнью. Личная жизнь, работа, новые цели — все будет приносить Вам положительные эмоции.

Хищная кошка будет добра и благосклонна в любых начинаниях. Хотите сменить профессию или не можете найти свое призвание? Тигр поможет Вам и в этом.

Весы — астролог предрекает вам год, наполненный победами в лично жизни и в карьере. Новые сделки, крупная прибыль, изменение семейного статуса вас ожидает в 2022. Холостяки наконец найдут себе пару. А те, кто давно встречаются, узаконят отношения. Благоприятный год для планирования детей.

Кстати, если хотели купить недвижимость, тигр подарит вам квартиру или дом мечты. Выгодные условия покупки, желаемая локация, всё, как вы рисовали в своём воображении!