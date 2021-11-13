В Украине появится два новых вида COVID-сертификатов

Как стало известно, в государственном приложении «Дия» появятся два новых вида сертификатов, связанных с COVID-19. Какими же будут эти сертификаты, и как скоро запустят их полноценное функционирование? Давайте разберемся.





Новые виды сертификатов

Как сообщила Мария Карчевич, заместительница главы Министерства здравоохранения, на недавнем брифинге, в приложении будут введены документы, которые подтверждают выздоровление после перенесенного ковида, а также вакцинацию детей в возрасте старше двенадцати лет.

Что касается сертификата о выздоровлении, то в данный момент он, по словам Карчевич, находится на финальной стадии бета-тестирования. Получить его смогут те украинцы, кому врач официально установил диагноз COVID-19 и затем внес его в электронную систему здравоохранения. Чиновница уточнила, что получить сертификат смогут те, кто заболел не ранее, чем за сто пять дней до начала запуска функционала — девяносто суток действия сертификата и пятнадцать дней для лечения. Получить такой сертификат можно будет не чаще, чем два раза в год.

Наконец, детский сертификат будет доступен только для тех украинцев, чей ребенок успел получить одну дозу вакцины от коронавируса. Детей вакцинируют с помощью только вакцины Pfizer и только в том случае, если у него есть все остальные необходимые прививки по календарю. Для того, чтобы документ о вакцинации появился в приложении, необходимо добавить в приложение «Дия» свидетельство о рождении ребенка.

Как мы писали ранее, согласно новому закону, недавно принятому Верховной Радой, теперь можно менять свой адрес прописки прямо в приложении «Дия», не посещая никаких сторонних государственных учреждений.

Отпадает также и необходимость штампа в паспорте о прописке, а также в дополнительных бумажках к ID-карте. Все, что от вас требуется — указать адрес, по которому вы проживаете, в приложении или на портале «Дия», после чего получить подтверждение от владельца жилья, что вы действительно там живете.