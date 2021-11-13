Додаткових 1560 гривень до пенсії: хто може їх отримати?

Вже в грудні відбудеться черговий перерахунок пенсій. До щомісячних платежів нарахують кілька додаткових гривень. Все через те, що зросте прожитковий мінімум, а ще мінімальна зарплата. Звісно ж суми доплат будуть абсолютно різними. Комусь дорахують 156 гривень, а комусь одразу 1560. Дехто отримає додаткових 200 гривень, а дехто 400. Кому та скільки доплатять? Розповідаємо.





По 1560 грн. доплати отримає лише 3% пенсіонерів

Така велика доплата буде у тих, хто отримує максимальну пенсію, а це на хвилинку — 10 мінімальних. Наразі, таку пенсію отримує лише 3% українців. Зазвичай це судді, чи особи, які займали впродовж багатьох років керуючі посади, де отримували офіційну зарплату у кілька разів вищу середньої по Україні та сплачували чималі страхові внески. Всі ж ті, хто отримує мінімальні 1854 гривні, отримають доплату в розмірі 156 грн.

Будуть й інші підвищення, Зокрема, ті хто виходить цьогоріч на пенсію за наявності необхідного робочого стажу та віку 60 років, отримуватимуть мінімальну пенсію у розмірі 2600. Ну а власникам середньої пенсії, яка становить від 3 000 до 5000 грн дорахують приблизно по 400 грн.

Відомо, що у наступному році пенсії перераховуватимуть більш як 10 разів

Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала майбутні підвищення пенсії, які відбудуться у 2022 році. Відтак, в бюджет вже закладено гроші для надбавки у розмірі 300 грн. для тих кому від 70 до 75 років. Крім цього двічі ростиме розмір мінімальної зарплати, і як наслідок пенсія теж. Також, мають підвищити виплати тим, хто постраждав внаслідок катастрофи на ЧАЕС, і тим у кого близькі загинули в зоні АТО.