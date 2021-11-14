Українців почали масово штрафувати за порушення карантину

На Сумщині українця, який перебував без документів, що підтверджують особу, на вулиці під час карантину, оштрафували на сімнадцять тисяч гривень. Що відомо про цю ситуацію?





Штрафи за порушення самоізоляції

До чоловіка на вулиці підійшли співробітники поліції та попросили пред’явити документи, що підтверджують особу. Він не носив їх із собою, тому поліція склала протокол і відправила його до суду. Відомо, що згідно з ухвалою Кабінету міністрів, аж до кінця поточного року на всій території нашої країни діють особливі карантинні обмеження. Серед іншого, вони забороняють перебувати на вулиці без документів, які підтверджують особу.

Чоловік був звинувачений у порушенні частини першої статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КупАП), яка передбачає порушення правил карантину. Від нього вимагали сплатити сімнадцять тисяч гривень штрафу, а також чотириста п’ятдесят чотири гривні у якості судового збору.

Співробітники правоохоронних органів нагадують, що за порушення карантинних обмежень передбачено відповідальність у вигляді штрафу від сімнадцяти до тридцяти чотирьох тисяч гривень для громадян та від тридцяти чотирьох до ста сімдесяти тисяч гривень для посадових осіб.

Документом, що засвідчує особу, може бути паспорт громадянина України, іноземного громадянина або посвідчення особи без громадянства, а також водійські права або інший документ. Зазначимо, що ви маєте повне право не носити з собою фізичних документів, які можна таким чином загубити, а пред’явити паспорт у додатку «Дія».

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