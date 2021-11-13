В Україні з’явиться два нові види COVID-сертифікатів

Як стало відомо, у державному додатку «Дія» з’являться два нові види сертифікатів, пов’язаних із COVID-19. Якими ж будуть ці сертифікати, і коли запустять їхнє повноцінне функціонування? Давайте розберемося.





Нові види сертифікатів

Як повідомила Марія Карчевич, заступниця голови Міністерства охорони здоров’я, на нещодавньому брифінгу, у додатку будуть введені документи, які підтверджують одужання після перенесеного ковіда, а також вакцинацію дітей віком від 12 років.

Що стосується сертифікату про одужання, то зараз він, за словами Карчевича, перебуває на фінальній стадії бета-тестування. Отримати його зможуть ті українці, кому лікар офіційно встановив діагноз COVID-19, а потім вніс його в електронну систему охорони здоров’я. Чиновниця уточнила, що отримати сертифікат зможуть ті, хто захворів не раніше ніж за сто п’ять днів до початку запуску функціоналу — дев’яносто діб сертифікату та п’ятнадцять днів для лікування. Отримати такий сертифікат можна буде не частіше, ніж двічі на рік.

Зрештою, дитячий сертифікат буде доступний лише для тих українців, чия дитина встигла отримати одну дозу вакцини від коронавірусу. Дітей вакцинують за допомогою тільки вакцини Pfizer і тільки в тому випадку, якщо у них є всі необхідні щеплення за календарем. Для того, щоб документ про вакцинацію з’явився в додатку, необхідно додати до «Дія» свідоцтво про народження дитини.

Як ми писали раніше, згідно з новим законом, нещодавно прийнятим Верховною Радою, тепер можна змінювати свою адресу прописки прямо у додатку «Дія», не відвідуючи жодних сторонніх державних установ.

Відпадає також необхідність штампу в паспорті про прописку, а також у додаткових папірцях до ID-картки. Все, що від вас вимагається – вказати адресу, за якою ви проживаєте, у додатку або на порталі «Дія», після чого отримати підтвердження від власника житла, що ви там дійсно живете.