Что ожидает владельцев поддельных Covid-сертификатов

Ситуация с коронавирусом в Украине обстоит крайне сложно. Уже длительное время страна входит в ТОП-3 государств с самой высокой смертностью из-за болезни. Одновременно с вакцинацией появились много желающих обойти закон и получить «зелёный сертификат» своим путем. Таким образом граждане обращаются к физическим и юридическим лицам для покупки поддельных документов.





В Украине сейчас массово идет борьба с теми, кто связан с подпольными Covid-сертификатами. По всей стране полиция задерживает компании и организации, которые выдают поддельные сертификаты. Но что грозит тем, кто их покупает и использует?

В полиции рассказали, за приобретение поддельного документа украинцам ничего не будет. Но, если его попытаются применить — это противоречит украинскому законодательству. Марьяна Рева пресс-секретарь Национальной полиции Украины рассказала, что грозит безответственным гражданам.

Во-первых, им придется сделать вакцинацию, если врач подтвердит отсутствие медицинских противопоказаний. Во-вторых, граждане будут притягиваться к административной ответственности. Некоторые могут даже попасть в тюрьму из-за своей «находчивости».

Как можно установить использование сертификатов и QR кодов?

Цифровой след поможет установить происходило ли нарушение закона. Для этого достаточно один раз считать QR код, чтобы установить его подлинность. Стоит хоть один раз им воспользоваться, тут же будет установлен факт подмены.

В некоторых областях, например, в Полтавской, полицейские предложили нарушителям чистосердечно раскаяться и рассказать, где был приобретён фальшивый документ. Это поможет избежать наказания.

Сегодня, согласно закону, нарушителям грозят следующие виды наказаний:

тюремный срок до двух лет;

исправительные работы до двух лет;

штраф 17 тысяч гривен.

Фиктивные сертификаты с каждым днём обнаруживаются всё чаще. Были уже фиксации даже поддельных электронных документов. В прочем рано или поздно всех нарушителей выявят, уверенны в полиции.