Vodafone решил раздавать кредиты своим абонентам

Мобильный оператор Vodafone планирует предоставлять своим абонентам финансовые услуги. Проект запуска нового сервиса пока находится на стадии разработки. Если телеком-компании удастся реализовать свой замысел, украинцы смогут осуществлять транзакции и даже брать кредиты без участия банка.





Об амбициозных планах касательно нового сервиса рассказал Василий Лацанич, руководитель телеком-направления NEQSOL Holding, владельца Vodafone. Он пояснил, что решение компании связано с упрощением процедуры «захода» на финансовый рынок. Ведь с 2022 года в Украине начнут продавать специальные физтех-лицензии, позволяющие небанковским учреждениям предлагать финансовые услуги клиентам.

«Риски у таких лицензий будут гораздо ниже, чем у банковских. При этом они будут охватывать все те финансовые операции, которыми люди чаще всего пользуются», – отметил Лацанич.

В список финансовых услуг, которые собирается предоставлять Vodafone, входят транзакции между абонентами, оплата товаров и услуг денежными переводами, а также кредиты. Для этого необходима база клиентов, деньги на счетах для выполнения операций и хотя бы самые простые инструменты учета. То есть у Vodafone есть все необходимое, чтобы «ворваться» на рынок финансовых услуг страны.

«Сотовые операторы подходят под все критерии, которым должны соответствовать участники рынка финансовых услуг. Более того, если сравнить один из популярных украинских банков даже с самым слабым мобильным оператором страны, в плане IT он точно будет отставать», – подчеркнул специалист.

Кроме того биллинговые системы сотовых операторов намного надежнее и быстрее банковских, не говоря уже о более высоких показателях рентабельности.

«Холдинг NEQSOL заинтересован в успешном внедрении компанией Vodafone финансовых услуг. Но пока мы еще не знаем, как оформить это с юридической стороны. Определиться с этим вопросом сможем только когда поймем, как законодательство будет работать по отношению к владельцам физтех-лицензий», – резюмировал Василий Лацанич.