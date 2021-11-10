Какого питомца выбрать знают астрологи

Есть шутка, о питомцах: «Собаки для тех, кто хочет понять, что такое преданность и любовь, кошки нужны тем, кто сам хочет любить. Хомяки нужны для того, чтобы показать, что такое смерть». Астрологи же говорят, что каждому знаку зодиака подходят разные питомцы. Если вы не знаете, какое животное завести, прислушайтесь к советам экспертов.





Какое животное какому знаку зодиака подходит

Овен — представителям огненного знака идеально подойдёт хорёк. Животное активно, как и Овен, подойдет по характеру и нраву. А если мечтаете о собаке, тогда лучше рассмотреть породу бордер-колли.

Тельцам астрологи рекомендуют черепах. Они медлительные, спокойные, не требуют особого ухода. А если не хотите черепаху, тогда можно рассмотреть хомяка как вариант. Кстати эти питомцы совершенно не агрессивны, поэтому Тельцы не чают в них души.

Близнецы — вы ответственный знак зодиака. Ваша ветреность не распространяется на питомцев, друзей и семью. Поэтому можно завести в доме «серьёзное» животное. Вам подойдет терьер или попугай.

Раки — это идеальные семьянины. Самый домашний знак зодиака, которому другие могут только позавидовать, не создан активных или экзотических животных. А вот пушистый гималайский кот или морская свинка оптимально впишутся в ваш уклад жизни.

Львы, у которых есть питомцы менее эгоистичны. Но подойдет вам животное, которым вы сможете восхищаться. Простой грызун или рыбка не для вас. А вот кошки бенгальской породы будут радовать каждый день.

Нежной и опрятной Деве животное с шерстью или перьями в доме будет мешать. Аквариумные рыбы украсят дом и не будут раздражать честолюбивых дев. Для содержания во дворе или частном доме астрологи рекомендуют собак породы Борзая.

Весы такие холодные и отчужденные только на первый взгляд. В душе они настоящие романтики. Звездные эксперты рекомендуют этому знаку в качестве домашних питомцев попугаев неразлучников.

Скорпионы уживутся с рептилиями или шиншиллами. Они находят этих животных привлекательными, особенными. Эти питомцы не для всех, они требуют особого ухода, королевского отношения.

Ни для кого не секрет, что вернее друга чем стрелец, просто не найти. Они щедрые, отзывчивые, всегда придут на помощь. При этом проницательны и умны. Немецкая овчарка идеально им подходит.

Козероги трудоголики, им некогда ухаживать за животным, тратить на него много времени. Но в то же время они невероятно одинокие знаки, и чтобы не стать заложниками своего одиночества им просто нужен лабрадор.