Украинцев ожидает новый налог: расходы и доходы сравнят, а разницу обложат налогом

Уже с Нового года в Украине могут внедрить налоговый контроль. То есть все, кто подпадает под подачу нулевой декларации и по какой-то причине не легализовал свои доходы, просто не смогут использовать свои же деньги. При этом налоговую не интересует откуда вы их взяли: откладывали с зарплаты или работали за границей. Если вы не сможете подтвердить их источник происхождения, то просто не сможете воспользоваться. Об этот рассказал Евгений Олейников и.о. главы Государственной налоговой службы.





Жесткий контроль будет следующим этапом после налоговой амнистии, то есть добровольного декларирования.

Если граждане сами не желают легализовать свои теневые доходы, налоговая обяжет их уплатить налог

Внедрят мониторинг разницы расходов и доходов, если она значительная, придется уплатить налог на разницу. Выдать деньги за накопления не получится. Налоговая ведет базу с 1995 года. С разницы придется платить 18% дохода и 1,5% военного сбора.

У налоговой достаточно каналов, чтобы получить данные о доходах и расходах того или иного лица. Получается, что нулевая декларация – лучший способ вывести деньги из тени.

Кто может подать нулевую декларацию и легализовать свои деньги

Легализовать доходы могут все желающие. Сейчас действует период добровольной детенизации доходов, налоговую даже не интересует происхождением денег.

Нулевую декларацию обязательно подавать, если вы купили квартиру, автомобиль, ценные бумаги или накопили налички более чем на 400 тыс. грн. Если сумма меньше, то налоговая «прощает» неуплату налогов.

Легализовать можно не только наличку, а и движимое или недвижимое имущество. Неподача нулевой декларации не обозначает, что налоговая будет оспаривать право собственности. Но если вы не объясните происхождение средств, за которые купили имущество, то в будущем не сможете воспользоваться деньгами, если решите продать дом или машину.

Как видите, подать нулевую декларацию лучше сейчас. Так вы с минимальными потерями легализуете свои доходы и можете не волноваться о дальнейшем контроле над доходами и расходами.