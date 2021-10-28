Астрологи назвали ступінь неадекватності різних знаків зодіаку

Більшість людей схильні зберігати самовладання навіть у важких ситуаціях. Однак поряд обов’язково знайдуться ті, хто скажуть, що непередбачуваність та нелогічність – наше все. Маючи такий залізний аргумент за пазухою, їм нічого не варто спалахнути немов сірник, випалюючи своїм жаром усе вщент, у тому числі й збудовані стосунки з коханими та близькими людьми. Таку поведінку можна і потрібно вираховувати, досить згадати, хто ви чи ваш знайомий за знаком зодіаку.





Терези

Дипломат і естет, знак Терезів завжди прагне гармонії. Триматиметься до останнього, щоб не вибухнути. Вивести з себе їх дуже просто, якщо покритикувати їх смак і зовнішній вигляд, а також висловитися з приводу їхніх незрозумілих і не дуже практичних промов про прекрасне, та й про життя в принципі.

Скорпіон

Спочатку кажуть – потім думають. А потім каються, якщо дізнаються, що були неправі: вони вважають себе вершниками доль і найрозумнішими. Люблять доводити на весь світ, що тільки їхня точка зору має бути вірною і сильно ображаються, якщо інші з цим не погоджуються. Їх жало-помста може нести великий біль та руйнування.

Стрілець

Може добре виносити мозок, спалахуючи немов сірник. Вважає, що найкращий захист – напад. Доводячи свою правоту, буде психувати і розбризкувати слиною. Щоб вгамувати вогняного Стрільця, досить вислухати його з незворушним виглядом, і тоді він швидко заспокоїться.

Козеріг

Упертий і терплячий Козеріг буде сперечатись зі всіма, хто стане на шляху. Переспорити його складно, але при цьому він може втихомирити навіть самого агресивного співрозмовника, практично психопата.

Водолій

Водолій намагається бути толерантним практично у всіх відносинах з оточуючими, він здатний зрозуміти, але не завжди прийняти чужу точку зору. Свою незгоду та негатив він зможе висловити неординарно, обравши для цього творчі прийоми.

Риби

Недовірливі Риби уявили, що всім є до них справа. Тому таємно збирають папки з доказами провини кривдників, які, природно, не дуже знадобляться: часто конфлікт є надуманим, плодом уяви наївних рибок. Їхньою довірливістю часто користуються шахраї, залучаючи їх до фінансових махінацій.

Овен

Справи біжать попереду їхнього розуму: наробивши лиха, вони тільки потім починають розуміти, що, власне, наробили. Імпульсивні, люблять, немов Жанна д’Арк, йти грудьми напролом, часто не розібравшись, хто правий, а хто винен. Однак оточуючі їх поважають за безстрашність та прямоту, щоправда, не завжди приємну.

Телець

Тельці впевнені у своїй правоті та готові відстоювати її до останнього. Телець може змовчати, але згодом дати під дих, пригадавши образу зовсім несподівано, коли вже й не очікуєш на удар. Заради грошей та слави іноді пускаються у сумнівні авантюри.

Близнюки

Нову людину приймають не відразу, бачачи в ній потенційного ворога. Уникають конфліктів, впускаючи у своє коло спілкування лише близьких за духом людей, перевірених справами та часом.

Рак

Природжений маніпулятор, використовує свою чарівність у меркантильних цілях. При цьому він упевнений, що йому доступне таємне знання, яке має транслювати цьому світу. Сильно ображається, коли йому вказують, що він не єдиний.

Лев

Царство Львів не дозволяє їм засумніватися у власній неправоті. Скандал, на їхню думку, — доля слабких. Справа решти – підкорятися йому без зайвих питань. Складність ще полягає і в тому, що всі випадки у свій бік вони пропускають повз як негідні царської уваги.

Діва

“Спочатку розберемося”, – девіз спокійних і врівноважених Дів. Ті, хто не люблять нервувати і насилу переносять істерики поруч, цей знак буде намагатися будь-якими способами привести конфлікт до мирної розв’язки. У них на все і завжди є залізний аргумент та докази, якщо ні — із них слова не витягнеш.