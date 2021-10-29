В ряде областей Украины упала цена на газ: список поставщиков

На сегодняшний день семь украинских газопоставщиков снизили свои цены на газ по годовому договору. Теперь минимальная ставка за 1 кубометр «голубого топлива» составляет 7,79 грн. Предыдущие годовые тарифы облгазы не пересматривали почти полгода.





Самый дешевый газ предлагает своим клиентам поставщик «Энерджи Трейд Групп» – 7,79 грн за 1 кубический метр. Всего на одну копейку выше установила цену компания «Neogas» – 7,8 грн за единицу ресурса. На третьем месте оказался поставщик «Луцкводоканал». Его цена на топливо по годовому контракту упала до 7,88 грн. за кубический метр. Региональные предприятия «Уманьгаз сбыт» и «Черкассыгаз сбыт» в свою очередь установили тариф 7,89 за кубометр горючего.

Между тем, национальный поставщик «Нафтогаз Украины» решил не менять свою цену. Ведь годовой тариф у компании составляет всего 7,96 грн.

Единственное изменение в тарифах «Нафтогаза» касается клиентов, пользующихся услугами компании на временных правах. Речь идет об украинцах, потерявших своих поставщиков и перешедших к «Нафтогазу» как к поставщику «последней надежды» (ППН). Ранее стоимость энергоресурса для таких клиентов у «Нафтогаза» была почти вдвое выше годового тарифа. Однако правительство обязало поставщика снизить свои расценки.

Аналогичную с «Нафтогазом» годовую ставку 7,96 грн за кубометр обнародовали и предприятия «Тернопольоблгаз сбыт» и «Газпостачсервис».

Годовые тарифы остальных облгазов колеблются в пределах 7,98 и 13,5 грн за 1 куб. м. Причем самую высокую ставку за свой ресурс установили Херсонская и Житомирская энергоснабжающие компании.

Между тем, большинство облгазов предлагают цену за газ не более 9 грн за 1 куб. м.

В целом, годовая цена у некоторых газопоставщиков Украины снизилась до 2 грн на каждом кубометре горючего. Самая маленькая скидка составляет 48 коп. за “куб”. Так что годовые тарифы, не зависящие от колебания цены на мировом рынке, стали еще более привлекательными для потребителей.