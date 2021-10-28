В Украине введут новую систему переводов с карты на карту

Национальный банк внес предложение о внедрении в Украине прогрессивной системы мгновенных переводов. Соответствующий проект уже доступен к ознакомлению на официальном сайте НБУ. Регулятор анонсирует работу сервиса в режиме 24/7 независимо от дня недели. Детальнее о нововведениях рассказали в пресс-службе банка.





Мгновенные платежи, которые центробанк стремится сделать доступными для украинцев, сейчас мировая тенденция. В частности, их активно внедряют ведущие страны.

Системой мгновенных платежей называют розничные переводы с карты на карту, обрабатываемые за считанные секунды. Поэтому уплаченные средства становятся доступными для получателя почти мгновенно и могут свободно использоваться для расчетных операций.

Главными особенностями прогрессивной платежной системы являются:

доступность в режиме 24/7, в любой день года;

движение денег между личными банковскими счетами клиентов;

безвозвратность совершенного платежа;

перечисленные средства могут быть мгновенно использованы получателем;

уведомление о получении денег на карту пользователь получает также мгновенно.

«Первоочередная цель внедрения сервиса мгновенных переводов – возможность предоставлять пользователям качественную услугу перевода денег между карточками. Такие платежи между счетами клиентов являются надежными, дешевыми и невероятно быстрыми благодаря использованию инновационных технологий и каналов доступа», – объясняют в Нацбанке.

Еще одним преимуществом новой системы в центробанке считают стимулирование развития банковской инфраструктуры, рост популярности безналичной оплаты, которая пока не слишком прижилась в Украине.

В настоящее время проект внедрения платежного новшества находится в открытом доступе. Он будет обсуждаться до 21 ноября текущего года.

Напомним, что на днях Нацбанк обнародовал еще одно предложение, заключающееся в повышении суммы страховых выплат участникам ДТП. Если концепция будет реализована, пострадавшая сторона сможет рассчитывать на компенсацию в размере 160 тыс. грн. за поврежденное имущество. Что касается собственных травм и ущерба, причиненного здоровью, то за них пострадавшее лицо сможет потребовать от своего обидчика до 320 тыс. грн.