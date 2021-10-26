“Дия” будет генерировать сертификаты для тех, кто переболел ковидом или сдал ПЦР-тест

Сейчас в Украине достаточно напряженная ситуация с вакцинацией, и в то же время статистикой заболевания ковидом. Каждый день в красную зону попадает все больше областей, и там ограничения для местных максимально суровые. Сотни людей застряли на автовокзалах, и не могут добраться домой из-за того, что не имеют прививки, а без сертификата в междугородний транспорт нельзя.





Сейчас есть несколько вариантов для тех, кто хочет оставаться социально активным: сертификат хотя бы об одной дозе вакцины, отрицательный ПЦР-тест, действующий 72 часа, или тест на наличие антител, подтверждающий, что вы болели не раньше, чем 6 месяцев тому. Все эти документы можно предъявить в бумажном виде, а в скором времени они будут доступны и в цифровом формате.

“Дия” будет генерировать не только сертификаты, но и тесты

В приложении “Дия” отображается только сертификат о вакцинации. И то, у некоторых, после первой дозы вакцины, документ не “подтягивается”. Министерство цифровой трансформации уверяет, что скоро перебоев не будет вовсе.

Сертификат сразу же будет появляться в приложении, а вместе с ним украинцы смогут сгенерировать и другие документы. В частности, отрицательный тест ПЦР. Он будет доступен в “Дии” в течение 72 часов и его можно будет предъявлять по запросу. Также будут генерироваться и тесты на наличие антител. Все для того, чтобы максимально упростить жизнь украинцам ну и конечно же избежать подделок.

Борьба с “липовыми” сертификатами продолжается

Тем временем в Украине продолжают разоблачать мошенников, которые зарабатывают миллионы на продаже фальшивых сертификатов. Украинцев умоляют не тратить зря свои средства, ведь фальшивка будет идентифицирована при первой же проверке.