“Дія” генеруватиме сертифікати для тих, хто перехворів ковідом або здав ПЛР-тест

Наразі в Україні доволі напружена ситуація з вакцинацією, і водночас статистикою захворювання на ковід. Щодня до червоної зони потрапляє все більше областей, і там обмеження для місцевих максимально суворі. Сотні людей застрягли на автовокзалах, та не можуть дістатися додому через те, що не мають щеплення, а без сертифікату в міжміський транспорт зась.





Зараз, є кілька варіантів для тих, хто хоче залишатися соціально активним: сертифікат хоча б про одну дозу вакцини, негативний ПЛР-тест, що діє 72 години, або тест на наявність антитіл, який підтверджує, що ви хворіли не раніше, як 6 місяців тому. Всі ці документи можна пред’явити у паперовому вигляді, а незабаром вони будуть доступні й у цифровому форматі.

“ Д ія” ген еруватиме не лише сертифікати, а й тести

Наразі, в додатку “Дія” відображається лише сертифікат про вакцинацію. І то, в декого, після першої дози вакцини, документ не “підтягується” у застосунку. Міністерство цифрової трансформації запевняє, що незабаром перебоїв не буде зовсім.

Сертифікат одразу ж з’являтиметься в додатку, а разом з ним, українці зможуть згенерувати й інші документи. Зокрема, негативний тест ПЛР. Він буде доступним в “Дії” протягом 72 годин і його можна буде пред’являти за запитом. Також, генеруватимуться й тести на наявність антитіл. Все для того, щоб максимально спростити життя українцям ну і звичайно ж уникнути підробок.

Боротьба з “липовими” сертифікатами триває

А тим часом в Україні продовжують викривати шахраїв, які заробляють мільйони на продажі фальшивих сертифікатів. Українців благають не витрачати даремно свої кошти, адже фальшивка буде ідентифікована при першій ж перевірці.