Чому за газ доведеться платити на 400% більше? Оновлення тарифів по областях

Українці платять за розподіл та доставку газу. Дехто сплачує близько 100 гривень, а для когось ця сума коливається в межах кількох сотень. Тарифи розраховуються індивідуально за відповідною формулою, де на ціну за розподіл ділять кількість спожитого газу за рік.





Станом на 1 січня 2021 року, вартість доставки 1 м. куб становить 1,68 грн. Хоча, кожна область могла коригувати ці тарифи. Гроші за розподіл направляються на потреби та обслуговування газових мереж. І от стало відомо, що в наступному році, людям доведеться платити суттєві суми. Тариф в деяких областях зросте на 400%.

Тарифи затверджуються у грудні, однак облгази вже поділилися своїми прогнозами

Кінцеве затвердження тарифів відбуватиметься у грудні, однак облгази встигли поділитися потенційними тарифами, які шокували українців. Відтак, в Одесі, компанія “Одесагаз” хоче підвищити тариф на 438%. Зараз клієнти постачальника платять по 0,83 грн, а платитимуть по 4,52 гривні. Луганськгаз та Уманьгаз теж хочуть підвищити ціни на 400%. Кияни, яких обслуговує Київоблгаз платитимуть на 168% більше. Майже на 200% більше платитимуть у більшості українських областей. Це Полтава, Дніпро, Тернопіль, Миколаїв, Черкаси, Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Чернівці.

Українці обурені, а НКРЕКП закликає всіх заспокоїтися

Українці вже бурхливо реагують на подібне підвищення абонплати, мовляв і до цього не надто хотілося платити невідомо за що. А тепер, з новими розцінками це щомісячно потрібно буде віддавати кілька сотень. В НКРЕКП запевняють, що таких зростань не може бути, адже є певні границі, яких облгази мають дотримуватись. Мовляв, не варто панікувати завчасно. Зрештою, чи матимуть місце такі шалені тарифи, стане відомо вже у грудні.