Почему за газ придется платить на 400% больше? Обновление тарифов по областям

Украинцы платят за распределение и доставку газа. Некоторые платят около 100 гривен, для некоторых эта сумма колеблется в пределах нескольких сотен. Тарифы рассчитываются индивидуально по формуле, где на цену за распределение делят количество потребленного газа за год.





По состоянию на 1 января 2021 года стоимость доставки 1 м. куб составляет 1,68 грн. Хотя каждая область могла корректировать эти тарифы. Деньги за распределение направляются на нужды и обслуживание газовых сетей. И вот стало известно, что в следующем году людям придется платить существенные суммы. Тариф в некоторых областях вырастет на 400%.

Тарифы утверждаются в декабре, однако облгазы уже поделились своими прогнозами

Окончательное утверждение тарифов будет происходить в декабре, однако облгазы успели поделиться потенциальными тарифами шокировавшими украинцев. Следовательно, в Одессе компания “Одессгаз” хочет повысить тариф на 438%. Сейчас клиенты поставщика платят по 0,83 грн, а будут платить по 4,52 гривны. Луганскгаз и Уманьгаз тоже хотят поднять цены на 400%.

Киевляне, которых обслуживает Киевоблгаз, будут платить на 168% больше. Почти на 200% больше будут платить в большинстве украинских областей. Это Полтава, Днепр, Тернополь, Николаев, Черкассы, Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Черновцы.

Украинцы возмущены, а НКРЭКУ призывает всех успокоиться

Украинцы уже бурно реагируют на подобное повышение абонплаты, мол, и до этого не очень хотелось платить неизвестно за что. А теперь, с новыми расценками, это ежемесячно нужно будет отдавать несколько сотен.

В НКРЭКУ уверяют, что таких скачков не может быть, ведь есть определенные границы, которые облгазы должны соблюдать. Мол, не стоит паниковать раньше времени. В конце концов, будут ли иметь место такие безумные тарифы, станет известно уже в декабре.