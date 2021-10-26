Українці мають право виходити на пенсію в 45-50 років: кому можна не чекати до 65

В Україні на заслужений відпочинок можна вийти за наявності певного страхового стажу, та по досягненню конкретного віку. Щодо стажу, то для жінок це 30 років, а для чоловіків — 35. Щодо віку, то віднедавна умови однакові для представників обох статей — 65 років.





Однак, як виявляється, вийти на пенсію раніше можна. Можливо не всім це відомо, і хтось вже зараз працює замість того, щоб нарешті відпочивати і отримувати соціальну допомогу. На пенсію у 50, або навіть 45 років, може виходити широка категорія громадян.

Хто має право на передчасну пенсію?

Частіше, українці мають можливість вийти на пенсію у 50, рідше у 45. Отримувати соціальну допомогу по досягненню 50-річчя можуть:

Жінки, які народили 5 і більше дітей.

Жінки у яких діти мають вроджену інвалідність.

Жінки, які працювали на підприємствах, де середовище шкідливе й небезпечне для здоров’я.

Все це стосується й чоловіків, які приміром самостійно виховували дітей. Щоправда, їм дозволяється вийти на пенсію по досягненню 55-річчя.

В 45 на пенсію можуть вийти ті особи, які:

Працюють на підземних роботах (повний робочий день).

Працюють на особливо шкідливих (хімічних) підприємствах (повний день).

Працюють на особливо важких (фізично) роботах.

Варто зауважити, що пенсія для таких громадян розраховується, як і для всіх інших. Враховується розмір зарплати та стаж. Далі, вже протягом подальшого часу можуть нараховуватися певні надбавки, у загальному порядку.