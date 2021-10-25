У Домінікані знайшли величезну змію. Знадобився екскаватор, щоб підняти цього монстра

Домініканська Республіка давно стала одним з улюблених курортів заможних українців, але чи всі вони знають про особливості фауни цього райського містечка? У джунглях острова днями виявили гігантську змію, яку довелося піднімати за допомогою екскаватора – відео з цим процесом завірусилось в TikTok, в додатку його подивилися понад 79 мільйонів разів.





Судячи з усього, робочі зустрілися з чудовиськом, коли займалися розчищенням джунглів. Щоб прибрати її з будівельного майданчика залучили спецтехніку, і коли змію вдалося захопити ковшем і підняти в повітря, її тіло по обидві сторони практично торкалося землі.

Користувач TikTok @fakrulazwa, який першим запостив відео (зараз його аккаунт чомусь видалено), опублікував ще один ролик, на якому рятувальники щосили намагалися помістити гігантську істоту в багажник автомобіля. Щоб підняти масивну змію, потрібні були зусилля трьох чоловік.

На відео очевидці жартують, що перед ними постає не змія, а справжнісінький динозавр – настільки величезна рептилія. Ще один чоловік відзначає, що змія, ймовірно, тягне на світовий рекорд.

І це цілком можливо, в Книзі рекордів Гіннеса найдовшим значиться сітчастий пітон на прізвисько Медуза – він живе в неволі і досяг вражаючої довжини в 7 метрів 67 сантиметрів. До якого саме виду належить знятий на відео гігант поки неясно, але удави, що мешкають на території карибського острова, нерідко виростають до п’яти метрів в довжину.